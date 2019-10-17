Посольство: В результате тайфуна "Хагибис" в Японии азербайджанцы не пострадали

Среди пострадавших в результате тайфуна "Хагибис" в Японии азербайджанцев нет.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Японии.

До 17 октября количество погибших в результате тайфуна достигло 77, сообщается, что 10 человек пропали без вести, 340 получили ранения. Наибольшее количество потерь зафиксировано в префектурах Фукушима и Мияги на северо-востоке острова Хонсю, а также в префектуре Канагава на юго-западе Токио.

На территориях, где прошел тайфун, продолжаются поисково-спасательные работы. Правительство держит под серьезным контролем доставку на территорию продовольствия, питьевой воды и продуктов первой необходимости.

Напомним, что 12 октября тайфун "Хагибис", достигший основного острова Японии, привел к наводнениям и оползням на большой территории.