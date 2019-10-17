Посольство: В результате тайфуна "Хагибис" в Японии азербайджанцы не пострадали

Среди пострадавших в результате тайфуна "Хагибис" в Японии азербайджанцев нет.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Японии.
До 17 октября количество погибших в результате тайфуна достигло 77, сообщается, что 10 человек пропали без вести, 340 получили ранения. Наибольшее количество потерь зафиксировано в префектурах Фукушима и Мияги на северо-востоке острова Хонсю, а также в префектуре Канагава на юго-западе Токио.
На территориях, где прошел тайфун, продолжаются поисково-спасательные работы. Правительство держит под серьезным контролем доставку на территорию продовольствия, питьевой воды и продуктов первой необходимости.
Напомним, что 12 октября тайфун "Хагибис", достигший основного острова Японии, привел к наводнениям и оползням на большой территории.
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