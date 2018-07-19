 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В рамках председательства в ОБСЕ Словакия поддержит урегулирование затяжных конфликтов в регионе

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Мы будем стремиться поддерживать существующие переговорные форматы затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ". 

    Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Лукаш Паризек, представляя приоритеты председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году на заседании Постоянного Совета в Вене.

    "Диалог, ведущий к политическому решению, - это то, что нам нужно и  мы будем это поддерживать", - заявил Л. Паризек. 

    Глава МИД Словакии также отметил, что еще одним приоритетом председательства страны в ОБСЕ станет содействие в предотращении конфликтов на пространстве организации. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi