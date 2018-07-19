В рамках председательства в ОБСЕ Словакия поддержит урегулирование затяжных конфликтов в регионе

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Мы будем стремиться поддерживать существующие переговорные форматы затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Лукаш Паризек, представляя приоритеты председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году на заседании Постоянного Совета в Вене.

"Диалог, ведущий к политическому решению, - это то, что нам нужно и мы будем это поддерживать", - заявил Л. Паризек.

Глава МИД Словакии также отметил, что еще одним приоритетом председательства страны в ОБСЕ станет содействие в предотращении конфликтов на пространстве организации.