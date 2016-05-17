В прошлом году из Азербайджана в Израиль по программе репатриации переехали 117 человек

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В прошлом году из Азербайджана в Израиль в рамках программы репатриации евреев (алия) переехало 117 человек. Об этом Report сообщили в посольстве Израиля в Баку.

Отметим, что прошлый год был рекордным по количеству людей, переехавших в Израиль. Как сообщает Haaretz со ссылкой на информацию министерства репатриации и абсорбции Израиля, 29 715 иммигрантов из более чем 90 стран мира переехали в эту страну в прошлом году.

Больше всего евреев - 14 507 - переехали из стран постсоветского пространства, а также из Франции (7 054 человек).