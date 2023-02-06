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В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы

В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы В связи с землетрясением, произошедшим в Кахраманмараше и прилегающих провинциях Турции, в посольстве Азербайджана в Турции, а также в генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе созданы оперативные штабы.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 13:14
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы

В связи с землетрясением, произошедшим в Кахраманмараше и прилегающих провинциях Турции, в посольстве Азербайджана в Турции, а также в генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе созданы оперативные штабы.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Посольство Азербайджана в Турции поддерживает оперативную связь с министерством внутренних дел Турецкой Республики, Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), другими соответствующими государственными органами Турции, а также с главой делегации министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, прибывшей в Турцию, для оказания помощи и выяснения, есть ли среди пострадавших от землетрясения граждане Азербайджанской Республики.

Посольство регулярно поддерживает связь с азербайджанскими студентами, обучающимися в Турции.

Граждан Азербайджанской Республики, пострадавших от землетрясения, и их близких просят связаться с посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике по телефону - +905355776168.

Контактные телефоны генерального консульства Азербайджанской Республики в Стамбуле - +905366138648.

Контактные телефоны генерального консульства Азербайджанской Республики в Карсе - +905527801418, +905075893011.

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Версия на английском языке Task forces established in Embassy and Consulates General of Azerbaijan in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyində və Baş Konsulluqlarında Operativ qərargahlar yaradılıb

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