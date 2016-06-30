В посольстве Турции в Азербайджане открыта книга соболезнований

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В посольстве Турции в Азербайджане в связи с терактом в аэропорту Ататюрка в Стамбуле открыта книга соболезнований.

Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, книга будет открыта в посольстве сегодня с утра до 12 часов дня и с 14 до 18 часов.

28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле 3 смертника совершили теракты. В результате трех взрывов погибли 42 человека, 238 получили ранения. В связи с терактом в Турции объявлен однодневный траур. В официальных представительствах Турции в стране и за ее пределами приспущены государственные флаги.

Отметим, что в связи с происшествием мировые лидеры выразили соболезнования Турции.