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    В посольстве ОАЭ в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с гибелью дипломатов

    В диппредставительстве этой страны в Баку приспущен государственный флаг

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В связи с гибелью пяти дипломатов Объединенных Арабских Эмиратов в результате теракта в афганском городе Кандагар в посольстве этой страны в Азербайджане открыта книга соболезнований.

    Как сообщили Report в посольстве ОАЭ в Азербайджане, зарубежные дипломаты, официальные лица и общественные деятели Азербайджана посещают посольство, чтобы выразить свои соболезнования. 

    Книга соболезнований будет открыта в посольстве и завтра.

    Также, в связи с объявленным в ОАЭ трехдневным трауром, в диппредставительстве этой страны в Баку приспущен государственный флаг.

    Напомним, что 10 января в результате взрыва возле одного из отелей Кандагара погибли 11 человек. Среди них 5  дипломатов ОАЭ, присутствовавших на встрече с губернатором провинции.

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