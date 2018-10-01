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Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В посольстве Латвии в Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с выборами в 13-й Сейм Латвии.
Как сообщает Report, в голосовании могут принять участие граждане Латвии временно или постоянно проживающие в Азербайджане.
Голосование пройдет 6 октября на избирательном участке №1055 при посольстве Латвии в Азербайджане с 07:00 до 20:00 часов по бакинскому времени.
Tural AsadiАвтор новости