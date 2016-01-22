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    Генсек ГУАМ провел встречу с временным поверенным в делах посольства Азербайджана в Украине

    Стороны отметили важность председательства Азербайджана в ГУАМ и ПА ГУАМ

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Украине состоялась встреча временного поверенного в делах посольства Азербайджана в Украине Назима Алиева и генерального секретаря ГУАМ  Алтая Эфендиева. 

    Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективных направлениях сотрудничества стран-членов ГУАМ. Стороны отметили важность председательства Азербайджана в ГУАМ и в Парламентской Ассамблее ГУАМ, и договорились о тесном взаимодействии в целях успешной реализации программы председательства.

    Была выражена уверенность в том, что председательство Азербайджана придаст новый импульс развитию сотрудничества стран ГУАМ, а также расширению международного сотрудничества организации.

    Назим Алиев заверил Генерального секретаря ГУАМ во всемерной поддержке со стороны посольства в период председательства Азербайджана.

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