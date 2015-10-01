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    В ПАСЕ призвали сократить практику досудебного содержания под стражей

    Испанский депутат Педро Аграмунт представил доклад в ходе осенней сессии ПАСЕ

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Докладчик ПАСЕ Педро Аграмунт призвал государства-участники Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) к конкретным мерам, направленным на сокращение практики досудебного содержания под стражей. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, об этом говорится в докладе П.Аграмунта, представленном сегодня в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. 

    В проекте доклада отмечается, что "досудебное содержание под стражей имеет несколько негативных последствий, которые распространяются как на задержанного, так и на общество в целом". Аграмунт обращает внимание на то, что "Европейская конвенция по правам человека устанавливает пределы для использования досудебного содержания под стражей и правила, применяемые к лечению в предварительном заключении".

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