В ПАСЕ обсудят посвященный Азербайджану доклад

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В ПАСЕ будет обсуждена деятельность демократических институтов в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ПАСЕ, обсуждения пройдут 7 сентября на заседании Мониторингового комитета организации в Париже.

На заседании выступят содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда, которые представят соответствующий доклад. Затем состоятся обсуждения документа.

Кроме того, 5 сентября на заседании Комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ пройдет обсуждение доклада бельгийского парламентария Алена Дестердже (Alain Desterxhe) по вопросу соблюдения прав человека в Азербайджане.