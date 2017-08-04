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    В ПАСЕ обсудят посвященный Азербайджану доклад

    Обсуждения пройдут на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Париже

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В ПАСЕ будет обсуждена деятельность демократических институтов в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт ПАСЕ, обсуждения пройдут 7 сентября на заседании Мониторингового комитета организации в Париже.

    На заседании выступят содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда, которые представят соответствующий доклад. Затем состоятся обсуждения документа.

    Кроме того, 5 сентября на заседании Комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ пройдет обсуждение доклада бельгийского парламентария Алена Дестердже (Alain Desterxhe) по вопросу соблюдения прав человека в Азербайджане.

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