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В Пакистане состоялась выставка "Ичеришехер"

В Пакистане состоялась выставка "Ичеришехер" Делегация во главе с председателем Правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахином Сеидзаде посетила город-форт Лахор Пакистана по приглашению генерального директора администрации этого города Кямрана Лашари.
Внешняя политика
27 февраля 2024 г. 22:45
В Пакистане состоялась выставка Ичеришехер

Делегация во главе с председателем Правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахином Сеидзаде посетила пакистанский Лахор по приглашению генерального директора администрации этого города Кямрана Лашари.

Как передает Report, в рамках поездки в Лахор состоялась встреча с главой администрации Лахорского форта Кямраном Лашари, на которой были обсуждены отношения между двумя учреждениями и перспективы реализации совместных проектов.

В ходе визита состоялся подробный обмен мнениями с руководством Фонда "Ага Хана", осуществляющего реставрацию десятков памятников в городе Лахор, в том числе Лахорского фортового комплекса, считающегося объектом всемирного наследия.

Кроме того, в самом посещаемом историческом месте Лахора – комплексе "Форт Лахор", вошедшем в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, была организована выставка, состоящая из продукции бренда "Дастан" Центра традиционного искусства "Ичеришехер" и фотоэкспозиция "Мой Ичеришехер". Выставка, проходившая под открытым небом, в людном месте, вызвала интерес у местных жителей и зарубежных гостей.

Следует отметить, что основной целью поездки является продолжение обмена опытом в области сохранения и управления памятниками истории и культуры между двумя древними городскими центрами, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также ознакомление с богатым культурным наследием Старого города, являющегося жемчужиной азербайджанской архитектуры. Это будет способствовать укреплению культурных связей между Азербайджаном и Пакистаном.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanda İçərişəhərlə bağlı sərgi təşkil olunub

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