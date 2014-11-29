​В ООН обвинили американскую полицию в чрезмерной жестокости

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Расследовать случаи жестокости и чрезмерного применения насилия американской полицией призвал Комитет ООН против пыток.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru, об этом говорится в заключении экспертов комитета по докладу о соблюдении Соединенными Штатами Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, опубликованном в пятницу, 28 ноября.

Эксперты выразили озабоченность ситуацией с применением силы сотрудниками правоохранительных органов в США. По их мнению, полиция злоупотребляет властью и проявляет жестокость, в частности, «против определенных расовых и этнических групп, иммигрантов».

Кроме того, обеспокоенность у комитета вызвало насилие, которое применяет полиция Чикаго в отношении молодых афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки.

По данным экспертов, национальные меньшинства «подвергают проверкам, преследуют и подвергают чрезмерному силовому воздействию».

Также комитет раскритиковал излишне частое, по его мнению, применение полицейскими огнестрельного оружия против афроамериканцев. В заключении к докладу подчеркивается, что хотя США и сообщили об уголовном преследовании за злоупотребление полномочиями более 330 стражей порядка, статистики о случаях жестокости со стороны полицейских и результатах соответствующих расследований в документе нет.

Внимание к действиям полиции в США выросло после убийства в городе Фергюсон полицейским Дарреном Уилсоном чернокожего подростка Майкла Брауна. Решение жюри присяжных не привлекать Уилсона к ответственности спровоцировало многотысячные акции протеста, которые прошли более чем в 170 американских городах. За первые две ночи беспорядков в Фергюсоне были арестованы в общей сложности более 100 человек. В городе были сожжены десятки машин, рестораны, магазины и кафе. Президент США Барак Обама заявил, что насилие не имеет оправдания и зачинщики погромов будут наказаны.