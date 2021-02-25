В Нидерландах выпущены почтовые марки, посвященные Ходжалинскому геноциду

Почтовые марки "Справедливость Ходжалы" были выпущены в Нидерландах

Почтовые марки "Справедливость Ходжалы" были выпущены в Нидерландах.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

Накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида по инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Королевстве Нидерландов, изданы международные почтовые марки.

На марках отражена дата Ходжалинского геноцида и требование "#justiceforkhojaly" ("Справедливость Ходжалы!"). В этом году диаспорские организации отправят нидерландским властям и международным организациям почтовые марки "#justiceforkhojaly".