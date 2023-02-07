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В Нахчыване открыт пункт сбора гумпомощи для пострадавших от землетрясения в Турции

В Нахчыване открыт пункт сбора гумпомощи для пострадавших от землетрясения в Турции Генконсульство Турции в Нахчыванской Автономной Республике обратилось к жителям автономной республики в связи с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 11:44
В Нахчыване открыт пункт сбора гумпомощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Генконсульство Турции в Нахчыванской Автономной Республике обратилось к жителям автономной республики в связи с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции.

Как сообщили местному бюро Report в диппредставительстве, находящимся в зоне землетрясения в основном требуются одежда, палатки, постельные принадлежности, обогреватели, принадлежности для малолетних детей и пр.

Помощь можно передать лично или курьером в Генконсульство по адресу: город Нахчыван, проспект Гейдара Алиева, 17

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