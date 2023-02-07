В Нахчыване открыт пункт сбора гумпомощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Генконсульство Турции в Нахчыванской Автономной Республике обратилось к жителям автономной республики в связи с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции.

Генконсульство Турции в Нахчыванской Автономной Республике обратилось к жителям автономной республики в связи с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции.

Как сообщили местному бюро Report в диппредставительстве, находящимся в зоне землетрясения в основном требуются одежда, палатки, постельные принадлежности, обогреватели, принадлежности для малолетних детей и пр.

Помощь можно передать лично или курьером в Генконсульство по адресу: город Нахчыван, проспект Гейдара Алиева, 17