В Москве почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоялась конференция

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоялась конференция на тему «Уроки истории и роль современной молодежи в предотвращении преступлений против человечности». Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) совместно с МОО «АЛЕФ», РОО «Молодежной инициативы по сотрудничеству» и Платформа Азербайджанских студентов и выпускников (ASAP).

Конференция прошла при участии Представительства Фонда Гейдара Алиеве и Посольства Азербайджанской Республики в РФ.

В рамках конференции были затронуты вопросы геноцида как глобальной угрозы для человечества. Особое внимание было уделено истории Ходжалинского геноцида и Холокоста.

С приветственным словом конференцию открыл Чрезвычайный и полномочный Посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы. Он отметил, что трагедия Ходжалы является незаживающей раной азербайджанского народа: «Прошло почти 30 лет, но наша боль не утихла. Погибшие в Ходжалы дети никогда не станут взрослыми. В этом году мы отмечаем этот день с особым чувством, как народ-победитель, который одержал победу благодаря своей доблестной армии, под руководством сильного и мудрого верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Эта война вернула нам честь и достоинство. Эти жизни были отданы, чтобы очистить наши земли от вражеского сапога».

Руководитель отдела гуманитарных программ Представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации Тамилла Ахмедова назвала Ходжалинскую трагедию самой болезненной страницей в истории азербайджанского государства: «Эхо случившегося отдаётся в наших сердцах. Этому нет забвения. Азербайджанский народ всегда будет помнить и чтить своих героев. Наш народ умеет быть великодушным даже к тем, что стал причиной наших страданий. Уверена, молодежь, воспитанная в толерантности, не позволит такому повториться вновь».

Участники конференции отметили символичности проведения мероприятия именно в Еврейском музее и центре толерантности, который стал хранилищем памяти о страшном Холокосте.

Российский политолог и директор Центра политических исследований Сергей Марков в своём выступлении отметил, как важно для человечества извлекать уроки из этих историй Ходжалинской резни и Холокоста: «Трагедия Ходжалы была чудовищным преступлением против человечности и актом геноцида против Азербайджана. До сих пор виновные не понесли наказание и является ненаказанными членами сообщества. Поражает холоднокровная продуманность. Это не было спонтанным решением. Мы должны доносить до общественности чудовищное преступление этих коварных людей».

Конференция прошла в гибридном формате: в офлайн и онлайн (на платформе Zoom) режиме. Благодаря этому в ней приняли участие все желающие.