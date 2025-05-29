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В Москве торжественно отметили День независимости Азербайджана

В Москве торжественно отметили День независимости Азербайджана В Москве по инициативе посольства Азербайджана в РФ состоялся торжественный прием по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 00:23
В Москве торжественно отметили День независимости Азербайджана

В Москве по инициативе посольства Азербайджана в РФ состоялся торжественный прием по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, в мероприятии приняли участие известные политические и общественные деятели, руководители аккредитованных в Москве дипломатического корпуса, видные представители азербайджанской диаспоры.

Выступая на мероприятии, посол Рахман Мустафаев напомнил, что 28 мая 1918 года была провозглашена независимая Азербайджанская Демократическая Республика - первая парламентская республика на мусульманском Востоке, просуществовавшая всего 23 месяца, но оставившая яркий след в истории.

Дипломат также рассказал о сложном периоде начала 1990-х годов, когда Азербайджан, восстановив независимость, столкнулся с агрессией со стороны Армении и потерей 20 процентов своей территории. Посол подчеркнул роль общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в восстановлении суверенитета страны.

"Понадобились десятилетия политической воли, экономических реформ, дипломатического баланса. Благодаря мужественной позиции главы государства, Азербайджан восстановил историческую справедливость и территориальную целостность. Сегодня страна сосредоточена на масштабной реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура. Три из восьми запланированных международных аэропортов уже построены. В Лачыне с участием президентов Азербайджана и Турции был открыт третий аэропорт", - сказал он.

Рахман Мустафаев также подчеркнул активную роль Азербайджана в региональной интеграции, назвав страну транспортно-логистическим узлом, соединяющим Европу, Кавказ, Центральную Азию и Китай.

Затем выступил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что с подписанием Декларации о союзническом взаимодействии в 2022 году отношения между Азербайджаном и Россией вышли на новый уровень, а государственный визит президента РФ в Азербайджан в августе 2024 года стал важной вехой двустороннего диалога.

Вечер продолжился концертной программой.

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