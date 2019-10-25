В Москве состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и России - ДОПОЛНЕНО

В Москве проходит встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Как сообщает российское бюро Report, встреча состоялась в рамках заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Председатель правительства России поздравил азербайджанского коллегу с назначением.

"Желаю успехов, можете рассчитывать на помощь и поддержку с российской стороны, у нас продвинутые отношения. Достаточно сказать, что за 8 месяцев прирост товарооборота между нашими странами составил почти 25%. Это прекрасный результат, даже думаю, лучший, если брать сотрудничество России со странами СНГ", - заявил Д. Медведев.

Али Асадов, в свою очередь, поблагодарил Д.Медведева за поздравления, выразив надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества по ряду сфер.