В Москве проходит экономический форум, посвященный 30-летию СНГ

В рамках форума состоится пленарное заседание, которое традиционно проведет Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев

В Москве в год 30-летия Содружества Независимых Государств (CНГ) Ассоциация "Деловой Центр экономического развития СНГ" при поддержке Исполнительного комитета СНГ проводят Международный экономический форум под девизом "СНГ – 30 лет".

Как сообщает российское бюро Report, в рамках форума состоится пленарное заседание, которое традиционно проведет Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Оно пройдет совместно с очередным заседанием Экономического Совета СНГ с участием вице-премьеров, министров стран Содружества, руководителей министерств экономического развития, финансов, интеграции, промышленности и торговли, представителей экспертного сообщества, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, банковских структур и бизнеса.

Помимо заседания в онлайн-формате проходит Выставочный маркетплейс - электронная платформа с информацией о компаниях, товарах, регионах стран СНГ, Туристический конгресс - Марафон "СТИХИИ МИРА", круглый стол "Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств".