В Москве презентована книга об Ильхаме Алиеве

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ 23 декабря в российском информационном агентстве ТАСС состоялась презентация книги "Ильхам Алиев. Портрет Президента на фоне перемен" депутата Милли Меджлиса, заслуженного журналиста Эльмиры Ахундовой, приуроченная ко дню рождения президента Азербайджана.

Как сообщает Report, на презентации приняли участие автор книги Эльмира Ахундова, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, ректор Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

В своём выступлении Эльмира Ахундова поблагодарила за оказанную ей честь презентации книги в столь солидном месте в центре Москвы и рассказала об истории создания книги.

"Замысел любой книги должен созреть. Ильхам Гейдарович очень добр ко мне. Он открыл мне архив семьи, еще в то время, когда я писала книгу о Гейдаре Алиеве. Благодаря этим данным и личным наблюдениям за много лет родилась на свет новая книга", - сказала Эльмира Ахундова.

Выступившие на презентации гости отметили сложность написания книги о действующей политической фигуре, поскольку нужно одновременно и соблюдать дистанцию и при этом максимально приблизить читателя к своему герою. Они также отметили выдающуюся роль героя книги, президента Ильхама Алиева в становлении современного Азербайджана.

Так, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что президент Ильхам Алиев является достойным сыном своего отца и продолжателем его дела.

"Ильхам Алиев отличается невероятной деликатностью и тактом. Его энергия и ум ведут Азербайджан к новым высотам", - сказал Михаил Швыдкой.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил дипломатическую "подкаченность" азербайджанского президента и умение находить нестандартные решения.

Гости заочно поздравили президента Азербайджана с днём рождения, пожелали ему здоровья и успехов в его нелегком деле.

Отметим, что книга "Ильхам Алиев. Портрет Президента на фоне перемен" вышла в свет на русском языке в издательстве "Политическая энциклопедия". В книге известный писатель-публицист Эльмира Ахундова анализирует феномен удачи самого прагматичного политического деятеля постсоветского пространства Ильхама Алиева. В книге, в которой использованы документы из открытых источников, уникальные интервью, взятые автором у людей из окружения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, представлены факты, события и обширная информация о Президенте Азербайджана.