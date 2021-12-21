В Москве азербайджанцев наградили премией "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов"

В Москве состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам премий. Как сообщает российское бюро Report, мероприятие прошло в 21 декабря в Большом зале Дома Пашкова.

В Москве состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам премий. Как сообщает российское бюро Report, мероприятие прошло в 21 декабря в Большом зале Дома Пашкова.

Азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов удостоен главной награды Содружества независимых государств за достижения в гуманитарной сфере - "Звезды Содружества", а старший преподаватель Академии Государственного управления при президенте Азербайджана Заур Мамедов - премии "Содружества дебютов".

Обе премии учреждены Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества и Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ.

В церемонии приняли участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.