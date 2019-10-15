Эрдоган: В мировой политике возросла роль таких организаций, как Тюркский совет

"Мы видим растущую роль в мировой политике таких организаций, как Совет сотрудничества тюркоязычных государств".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Бакинский саммит Тюркского совета имеет историческое значение: "Мы должны поддержать структуры Тюркского совета".

"Мы хотим, чтобы Тюркский совет получил статус наблюдателя в Организации исламской конференции и ООН. Ожидаем, что на следующем саммите к нам примкнет и Туркменистан. Включая Туркменистан, мы шесть государств - одна нация", - сказал Р.Т. Эрдоган.