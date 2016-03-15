В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв теракта в Анкаре

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report в повестку дня заседания, проводимого под председательством Огтая Асадова, выключены обсуждения трех вопросов.

На заседании участвует также премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде.

Вначале минутой молчания почтили память жертв теракта в Анкаре.

На заседании будет выслушан доклад о деятельности Кабинета министров в 2015 году. Доклад представит премьер-министр.

После этого на обсуждение будут вынесены законопроекты "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение) и "Об осуществлении инвестиционных проектов по строительству и инфраструктурным объектам на основании особого финансирования" (второе чтение).