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    В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память жертв теракта в Анкаре

    В парламент прибыл Артур Раси-заде

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. 

    Как сообщает Report в повестку дня заседания, проводимого под председательством Огтая Асадова, выключены обсуждения трех вопросов. 

    На заседании участвует также премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде. 

    Вначале минутой молчания почтили память жертв теракта в Анкаре.

    На заседании будет выслушан доклад о деятельности Кабинета министров в 2015 году. Доклад представит премьер-министр.

    После этого на обсуждение будут вынесены законопроекты "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение) и "Об осуществлении инвестиционных проектов по строительству и инфраструктурным объектам на основании особого финансирования" (второе чтение).

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