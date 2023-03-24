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В МИД Азербайджана ответили на заявление внешнеполитического ведомства Армении

В МИД Азербайджана ответили на заявление внешнеполитического ведомства Армении Армения называет "заключенными" преступников, которые были отправлены в Азербайджан через 2 недели после полписания трехстороннего заявления. Международные суды отклонили меры по их освобождению, о которых просит Армения.
Внешняя политика
24 марта 2023 г. 15:53
В МИД Азербайджана ответили на заявление внешнеполитического ведомства Армении

Армения называет "заключенными" преступников, которые были отправлены в Азербайджан через 2 недели после подписания трехстороннего заявления. Международные суды отклонили меры по их освобождению, о которых просит Армения.

Как сообщает Report, об этом руководитель управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter в ответ на заявления МИД Армении.

Он отметил, что Армения до сих пор не предоставляет информацию о 3 800 пропавших без вести азербайджанцах. "Также Армения препятствует безопасному возвращению беженцев и вынужденных переселенцев", - добавил он.

A.Гаджизаде подчеркнул, что Армения должна прекратить агрессивную риторику, которая вредит усилиям по укреплению мира в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s MFA responds to Armenian MFA’s allegations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistan XİN-in iddialarına cavab verib

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