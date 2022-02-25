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В Лос-Анджелесе почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Лос-Анджелесе почтили память жертв Ходжалинского геноцида 24 февраля Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе провело в онлайн-формате мероприятие, посвященное 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
25 февраля 2022 г. 10:20
В Лос-Анджелесе почтили память жертв Ходжалинского геноцида

24 февраля Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе провело в онлайн-формате мероприятие, посвященное 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве.

На мероприятии, которое транслировалось в социальных сетях, выступили влиятельные религиозные и общественные лидеры, дипломаты и политические деятели.

Рассказав об ужасах Ходжалинской трагедии, генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев довел до внимания, что этот геноцид стал первым геноцидом в Европе после окончания холодной войны.

Отметив, что убийцы мирных жителей Ходжалы до сих пор находятся на свободе, генеральный консул Н.Агаев подчеркнул, что виновные в срочном порядке должны быть привлечены к ответственности за совершенное преступное деяние.

Затем был показан снятый Генеральным консульством короткометражный фильм о Ходжалинском геноциде.

На мероприятии выступили генеральный консул Турции Синан Кузум, председатель Сената штата Вашингтон (2015-2017) Пэм Роуч, глава Исламского центра Инглвуда Джавед Бава, директор Американского центра религиозных меньшинств Др. Джанна Скотт, председатель Совета Пакистана Аднан Хан, бывший президент Ассамблеи американских турецких ассоциаций Эргюн Кырлыковалы, раввин Лос-анджелесской синагоги "Бейс Кнесса" Эльханан Шоф, доцент христианской религиозной организации JGM International Prayerlife Institute пастор Робин Корнгей, главный настоятель Калифорнийской зороастрийской ассоциации Зарир Бхандара и основательница церкви Kingdom Builders International доктор Шарлин Аллен.

Выступавшие поделились своим мнением об ужасах Ходжалинского геноцида и подчеркнули необходимость привлечения виновных к ответственности.

Мероприятие продолжилось записанным Генеральным консульством в Лос-Анджелесе в 2015 году видеоинтервью с Дурданой Агаевой, живым свидетелем Ходжалинского геноцида, которая была захвачена в плен армянами во время трагедии.

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Версия на английском языке ФотоLos Angeles hosts Khojaly Genocide Commemoration
Версия на азербайджанском языке ФотоLos-Ancelesdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

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