    В Лос-Анджелесе отметили 36-ю годовщину трагедии 20 Января

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 04:56
    В Лос-Анджелесе отметили 36-ю годовщину трагедии 20 Января

    В городе Лос-Анджелес штата Калифорния (США) была отмечена 36-я годовщина трагедии 20 Января.

    Как сообщает американское бюро агентства Report, в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе было организовано памятное мероприятие под названием "20 Января: память и скорбь".

    В мероприятии приняли участие около 60 наших соотечественников, проживающих в Лос-Анджелесе. В начале церемонии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, после чего была почтена минутой молчания память шехидов, отдавших свои жизни за Родину в дни трагических событий и в последующие годы.

    Выступая на мероприятии, Генеральный консул Вюгар Гурбанов подчеркнул, что события 20 Января стали символом торжества национальной воли и сыграли решающую роль на пути восстановления независимости Азербайджана. Он также отметил, что азербайджанское государство высоко чтит память шехидов 20 Января и всех погибших за Родину.

    Затем с речью выступила свидетельница трагедии Гямар Халилова, которая поделилась с участниками воспоминаниями о произошедших событиях, а также рассказала об усилиях по прорыву информационной блокады, установленной после кровавых преступлений, совершённых против азербайджанского народа.

    После выступлений музыканты Эмин Керими, Бехмен Мирзазаде и Амир Баят исполнили проникновенные произведения азербайджанской музыки. По завершении музыкальной программы был показан фильм "Рожденные 20 января", отражающий героизм моряков, работавших в Каспийском море в те трагические дни.

    Кроме того, в рамках мероприятия была представлена выставка, посвященная трагедии 20 Января. По окончании памятной церемонии для гостей был накрыт поминальный стол.

    Россия Лос-Анджелес Генконсульство Азербайджан
    Фото
    Los-Anceles şəhərində 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü anılıb

