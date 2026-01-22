В Лос-Анджелесе отметили 36-ю годовщину трагедии 20 Января

В городе Лос-Анджелес штата Калифорния (США) была отмечена 36-я годовщина трагедии 20 Января.

Как сообщает американское бюро агентства Report, в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе было организовано памятное мероприятие под названием "20 Января: память и скорбь".

В мероприятии приняли участие около 60 наших соотечественников, проживающих в Лос-Анджелесе. В начале церемонии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, после чего была почтена минутой молчания память шехидов, отдавших свои жизни за Родину в дни трагических событий и в последующие годы.

Выступая на мероприятии, Генеральный консул Вюгар Гурбанов подчеркнул, что события 20 Января стали символом торжества национальной воли и сыграли решающую роль на пути восстановления независимости Азербайджана. Он также отметил, что азербайджанское государство высоко чтит память шехидов 20 Января и всех погибших за Родину.

Затем с речью выступила свидетельница трагедии Гямар Халилова, которая поделилась с участниками воспоминаниями о произошедших событиях, а также рассказала об усилиях по прорыву информационной блокады, установленной после кровавых преступлений, совершённых против азербайджанского народа.

После выступлений музыканты Эмин Керими, Бехмен Мирзазаде и Амир Баят исполнили проникновенные произведения азербайджанской музыки. По завершении музыкальной программы был показан фильм "Рожденные 20 января", отражающий героизм моряков, работавших в Каспийском море в те трагические дни.

Кроме того, в рамках мероприятия была представлена выставка, посвященная трагедии 20 Января. По окончании памятной церемонии для гостей был накрыт поминальный стол.