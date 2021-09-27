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В Лондоне почтили память шехидов Отечественной войны

В Лондоне почтили память шехидов Отечественной войны В посольстве Азербайджана в Великобритании состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и годовщине начала Отечественной войны.
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 22:42
В Лондоне почтили память шехидов Отечественной войны

В посольстве Азербайджана в Великобритании состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и годовщине начала Отечественной войны.

Как передает Report со ссылкой на посольство, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства, представители азербайджанской диаспоры Великобритании и другие лица.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память шехидов. Затем выступил посол Элин Сулейманов, который отметил значимость этого дня для Азербайджана.

Он подчеркнул, что память о братьях и сестрах, пожертвовавших собой во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, будет вечно жить в сердце народа.

По словам посла, единство между народом и государством сыграло важную роль в победе во Второй Карабахской войне. Э.Сулейманов добавил, что сохранение и укрепление этого единства - долг всех азербайджанцев.

Затем выступили военный атташе посольства Вюгар Ахмедов и представитель азербайджанской диаспоры Великобритании, председатель "Дома Азербайджана" Али Текин Аталар.

В конце мероприятия к стенду, посвященному Дню памяти, были возложены цветы. Участники мероприятия также посмотрели видеоматериалы, посвященные годовщине начала 44-дневной Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Londonda anılıb

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