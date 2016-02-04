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    В Лондоне открывается донорская конференция по Сирии

    На конференции Поддержка Сирии и региона примет участие президент Азербайджана

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Cегодня в Лондоне открывается донорская конференция по Сирии "Поддержка Сирии и региона". Как сообщает Report, конференция организована совместно Великобританией, Германией, Кувейтом, Норвегией и ООН.

    В ней примут участие порядка 70 лидеров ряда стран мира, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Великобритании Девида Кемэрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. 

    Согласно программе, первая часть конференции будет сосредоточена на обсуждении гуманитарных проблем пострадавших от конфликта в Сирии, в рамках второй части конференции участники обсудят вопросы экономического развития и создания новых рабочих мест для беженцев, а также вопросы образования и здравоохранения.

    Участники встречи  намерены также  рассмотреть проблемы, связанные с предоставлением новых значительных объемов финансовых средств для поддержки этой страны. 

    Кроме того, как ожидается, в ходе конференции будет принято  соглашение о международном сотрудничестве в целях стабилизации ситуации в Сирии.

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