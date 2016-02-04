Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Cегодня в Лондоне открывается донорская конференция по Сирии "Поддержка Сирии и региона". Как сообщает Report, конференция организована совместно Великобританией, Германией, Кувейтом, Норвегией и ООН.

В ней примут участие порядка 70 лидеров ряда стран мира, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Великобритании Девида Кемэрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Согласно программе, первая часть конференции будет сосредоточена на обсуждении гуманитарных проблем пострадавших от конфликта в Сирии, в рамках второй части конференции участники обсудят вопросы экономического развития и создания новых рабочих мест для беженцев, а также вопросы образования и здравоохранения.

Участники встречи намерены также рассмотреть проблемы, связанные с предоставлением новых значительных объемов финансовых средств для поддержки этой страны.

Кроме того, как ожидается, в ходе конференции будет принято соглашение о международном сотрудничестве в целях стабилизации ситуации в Сирии.