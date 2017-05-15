В Кнессете Израиля состоялось мероприятие, посвященное 25-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Кнессете Израиля состоялось специальное заседание комиссии по алие и абсорбции, посвящённое достижениям выходцев из Азербайджана и приуроченное к 25-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном.

Как сообщили Report в Международной ассоциации Азербайджан-Израиль "АзИз", специально для участия в заседании в Израиль из Азербайджана прибыл председатель комитета молодёжи и спорта Милли Меджлиса Азербайджана Фуад Мурадов.

Открыл заседание председатель комиссии по алие и абсорбции, депутат Кнессета Авраам Нагоса. Выступивший затем глава межминистерской комиссии Израиль-Азербайджан, министр по делам Иерусалима и национального наследия, министр охраны окружающей среды Зеэв Элькин отметил, что за 25 лет дружбы и сотрудничества между двумя странами есть немалые достижения в разных областях. Он отметил, что товарооборот между странами составляет 4 млрд. долларов, что больше даже товарооборота Израиля с Россией. Депутат выразил надежду на то, что заседание станет ещё одним шагом к сближению двух народов.

Затем выступили депутаты Ксения Светлова, Константин Развозов, Тали Плосков, Ципи Ливни.

В своём ответном слове Фуад Мурадов отметил, что дружба между еврейским и азербайджанским народами исчисляется веками, однако и за 25 лет дружбы между странами достигнуто немало. Парламентарий выразил надежду на то, что 80-тысячная азербайджанская диаспора в Израиле поможет странам в развитии ещё более тесных и взаимовыгодных отношений. Также он подчеркнул, что дружеские отношения между нашими странами строятся не в самые лёгкие времена. По его словам, 20% территории Азербайджана до сих пор находятся в оккупации, почти миллион беженцев лишились крова. Однако, по его словам, несмотря ни на что, налаживанию связей с диаспорами и построению дипломатических отношений с дружественными народами Азербайджан всегда придавал огромное значение.

По завершении заседания Ф.Мурадов провёл в Кнессете ряд рабочих встреч.

На встрече с зампредседателя Кнессета Тали Плосков Ф.Мурадов предложил ей стать посредником для организации встречи между армянами, жителями Карабаха, и азербайджанскими карабахцами, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Также обсуждался вопрос нефте-газобезопасности в кавказском регионе.