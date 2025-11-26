Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Киеве высадили деревья по инициативе Азербайджана

    Внешняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 16:40
    В Киеве высадили деревья по инициативе Азербайджана

    В Киеве прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к объявлению 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" в Азербайджане, а также к 5-летию Победы страны в Отечественной войне.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, деревья были высажены в парке "Наталка" Оболонского района Киева по инициативе и при поддержке ООО SOCAR Energy Ukraine и посольства Азербайджана в Украине.

    В акции приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, руководитель SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов, представители городской администрации, депутаты и другие гости.

    Советник посольства Фарид Бабаев заявил, что только за последний год азербайджанская сторона высадила в Киеве более 100 деревьев.

    Официальные лица подчеркнули, что проект направлен на укрепление дружбы между Украиной и Азербайджаном, а также на улучшение экологической ситуации в городе. Посадка деревьев названа очередным символом взаимной поддержки и вкладом в развитие "зеленой" инфраструктуры столицы Украины.

