В Киеве высадили деревья по инициативе Азербайджана

В Киеве прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к объявлению 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" в Азербайджане, а также к 5-летию Победы страны в Отечественной войне.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, деревья были высажены в парке "Наталка" Оболонского района Киева по инициативе и при поддержке ООО SOCAR Energy Ukraine и посольства Азербайджана в Украине.

В акции приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, руководитель SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов, представители городской администрации, депутаты и другие гости.

Советник посольства Фарид Бабаев заявил, что только за последний год азербайджанская сторона высадила в Киеве более 100 деревьев.

Официальные лица подчеркнули, что проект направлен на укрепление дружбы между Украиной и Азербайджаном, а также на улучшение экологической ситуации в городе. Посадка деревьев названа очередным символом взаимной поддержки и вкладом в развитие "зеленой" инфраструктуры столицы Украины.