В Киеве состоялась встреча министра экономики Азербайджана и премьер-министра Украины - ФОТО

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Киев. 13 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник провел встречу с Министром экономики Азербайджанской Республики Шахин Мустафаевым.

Как передает украинское бюро Report, стороны обсудили возможности углубления торгово-экономического сотрудничества государств и наращивание товарооборота, новые потенциальные сферы двустороннего сотрудничества.

Среди потенциальных сфер для углубления сотрудничества Владимир Гройсман и Шахин Мустафаев отметили области машиностроения, самолетостроения, химической промышленности, сельского хозяйства и туризма.

"Мы абсолютно открыты для вашего бизнеса", - отметил Владимир Гройсман. Он проинформировал собеседника о действиях правительства по улучшению инвестиционного климата в Украине, в частности о создании Офиса привлечения и поддержки инвестиций.

Премьер-министр отметил, что в октябре состоится очередное заседание Совместной межправительственной Украинской-Азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Министр экономики Азербайджанской Республики отдельно отметил перспективы их развития в области машиностроения. "Это важное направление. Мы хотели бы воспользоваться опытом Украины для создания возможных совместных предприятий в Азербайджане", - отметил он.

Стороны также обсудили перспективы углубления использования транзитных возможностей стран. Владимир Гройсман выразил заинтересованность Украины в использовании возможностей Транскаспийского международного транспортного коридора с целью увеличения интенсивности перемещения товаров.

Премьер-министр Украины отметил, что выступил с инициативой проведения саммита стран-членов ГУАМ, который состоится 27 марта с участием в том числе вице-премьер-министра Азербайджана Исмета Аббасова. В рамках саммита будут подписаны документы по двусторонней торговли Украины и Азербайджана.