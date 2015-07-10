В Киеве предложили азербайджанскую модель толерантности для правильного применения политики национальностей

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Киеве проведен международный семинар под названием "Политика национальных меньшинств в Украине и мировой стандарт", организованный Ассамблеей Национальностей Украины совместно с немецким фондом Фридриха Эберта.

Как сообщили Report в Ассамблее Национальностей Украины, на конференции приняли участие 65 представителей и экспертов из целого ряда правительственных и неправительственных организаций СНГ и Европы.

По словам одного из организаторов мероприятия, руководителя Ассамблеи Национальностей Украины, председателя Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшана Тагиева, для защиты прав этнических народов, живущих в этой стране, разработки законодательной базы, механизма их интеграции в общественно-культурную жизнь страны Ассамблея Национальностей в Украине дала старт проведению семинаров в ряде городов Украины.

На мероприятии директор Международной организации "Права человека без границ" Вилли Фотре, рассказывающий о процессах соответствия политики национальностей в странах СНГ европейским стандартам, выразил благодарность Ассамблеи Национальностей Украины и руководителю Ровшану Тагиеву, который глубоко занимается этой проблемой.

Вилли Фотре, который на мероприятии направлял внимание участников на особое внимание и заботу, оказываемые верховенству национальной, религиозной толерантности в Азербайджане, предложил, как специалист, занимающийся этой проблемой в мире, воспользоваться Азербайджанской моделью как образцом в области правильного применения политики национальностей.

Затем состоялось обсуждение различных тем.