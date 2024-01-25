В Казахстане прошла международная конференция "Гейдар Алиев и молодежная политика"

В городе Алматы состоялась международная конференция на тему "Гейдар Алиев и молодежная политика".

В казахстанском городе Алматы состоялась международная конференция на тему "Гейдар Алиев и молодежная политика".

Как сообщает Report, конференция была организована Общественным объединением "Содействие социально-экономическому развитию молодежи" при поддержке представительства посольства Азербайджана в Казахстане в городе Алматы и Молодежного фонда Азербайджана.

В Национальной библиотеке Казахстана также была организована фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В рамках мероприятия был продемонстрирован фильм, повествующий о вкладе великого лидера в азербайджано-казахстанские отношения.

Сотрудник алматинского представительства посольства Азербайджана в Казахстане Анар Гусейнзаде отметил, что азербайджано-казахстанская дружба и братство имеют глубокие исторические корни. Он также рассказал о неоценимой роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии этих отношений.

По окончании конференции, на которой присутствовало более 100 гостей, было сделано памятное фото.