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В Казахстане прошла международная конференция "Гейдар Алиев и молодежная политика"

В Казахстане прошла международная конференция "Гейдар Алиев и молодежная политика" В городе Алматы состоялась международная конференция на тему "Гейдар Алиев и молодежная политика".
Внешняя политика
25 января 2024 г. 17:39
В Казахстане прошла международная конференция Гейдар Алиев и молодежная политика

В казахстанском городе Алматы состоялась международная конференция на тему "Гейдар Алиев и молодежная политика".

Как сообщает Report, конференция была организована Общественным объединением "Содействие социально-экономическому развитию молодежи" при поддержке представительства посольства Азербайджана в Казахстане в городе Алматы и Молодежного фонда Азербайджана.

В Национальной библиотеке Казахстана также была организована фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В рамках мероприятия был продемонстрирован фильм, повествующий о вкладе великого лидера в азербайджано-казахстанские отношения.

Сотрудник алматинского представительства посольства Азербайджана в Казахстане Анар Гусейнзаде отметил, что азербайджано-казахстанская дружба и братство имеют глубокие исторические корни. Он также рассказал о неоценимой роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии этих отношений.

По окончании конференции, на которой присутствовало более 100 гостей, было сделано памятное фото.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanda "Heydər Əliyev və gənclər siyasəti" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib

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