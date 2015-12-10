​В Казахстане изучают опыт Азербайджана по противодействию экстремизму

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Комитет по делам религий министерства культуры и спорта Казахстана изучает опыт Азербайджана, который будет лишать гражданства за участие в террористической деятельности в других странах. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель комитета Галым Шойкин.

"Мы изучаем международный опыт законодательства по профилактике и противодействию экстремизму. Сейчас, например, мы обсуждаем вопрос, опыт в лишении гражданства. Буквально недавно Азербайджан принял решение о лишении гражданства тех граждан, которые выехали для участия в террористической деятельности за рубежом", — заявил Шойкин.

Он подчеркнул, что этот опыт пока только изучается и решение не принято. В качестве недостатка этой меры он назвал невозможность экстрадиции и наказания таких лиц.

"Есть другие предложения, в частности лишение паспортов. То есть не лишая гражданства можно лишить паспорта для того, чтобы ограничить передвижение тех или иных лиц, которые совершают террористическую деятельность", — добавил глава комитета.