В Йельском университете США открыт уголок Азербайджана

В Йельском университете, который является одним из самых престижных учебных заведений США, открыт уголок Азербайджана.
Как сообщает американское бюро
Уголок, где были представлены сувениры с национальными атрибутами Азербайджана (флаг, ковер, музыкальные инструменты, платки кялагаи), блюда национальной кухни (шякярбура, пахлава), книги о нашей стране, вызвал большой интерес у посетителей.
Школьники представили нашу страну в национальных костюмах. Они рассказали посетившим университет местным и иностранным студентам о богатой истории, культуре, кухне Азербайджана.