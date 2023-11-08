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В Йельском университете США открыт уголок Азербайджана

В Йельском университете США открыт уголок Азербайджана В Йельском университете, который является одним из самых престижных учебных заведений США, открыт уголок Азербайджана.
Внешняя политика
8 ноября 2023 г. 00:54
В Йельском университете США открыт уголок Азербайджана

В Йельском университете, который является одним из самых престижных учебных заведений США, открыт уголок Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, уголок был организован азербайджанскими студентами, принимающими участие в Международной олимпиаде The World Scholar's Cup, при поддержке посольства Азербайджана в Вашингтоне.

Уголок, где были представлены сувениры с национальными атрибутами Азербайджана (флаг, ковер, музыкальные инструменты, платки кялагаи), блюда национальной кухни (шякярбура, пахлава), книги о нашей стране, вызвал большой интерес у посетителей.

Школьники представили нашу страну в национальных костюмах. Они рассказали посетившим университет местным и иностранным студентам о богатой истории, культуре, кухне Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-nin Yale universitetində Azərbaycan guşəsi açılıb

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