В Йельском университете США открыт уголок Азербайджана

В Йельском университете, который является одним из самых престижных учебных заведений США, открыт уголок Азербайджана.

В Йельском университете, который является одним из самых престижных учебных заведений США, открыт уголок Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report , уголок был организован азербайджанскими студентами, принимающими участие в Международной олимпиаде The World Scholar's Cup, при поддержке посольства Азербайджана в Вашингтоне.

Уголок, где были представлены сувениры с национальными атрибутами Азербайджана (флаг, ковер, музыкальные инструменты, платки кялагаи), блюда национальной кухни (шякярбура, пахлава), книги о нашей стране, вызвал большой интерес у посетителей.

Школьники представили нашу страну в национальных костюмах. Они рассказали посетившим университет местным и иностранным студентам о богатой истории, культуре, кухне Азербайджана.