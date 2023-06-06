В Гяндже проходит заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ

В Гяндже состоится 76-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ.

В Гяндже проходит 76-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ.

Как сообщает западное бюро Report, члены Совета вначале посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили к нему цветы.

Затем гости побывали в квартале, подвергшемся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Отечественной войны. В дань уважения к памяти погибших мирных жителей, гости возложили цветы к руинам разрушенных домов.

Отметим, что заседание проходит в Центре Гейдара Алиева.