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В Гяндже проходит заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ

В Гяндже проходит заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ В Гяндже состоится 76-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ.
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 11:07
В Гяндже проходит заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ

В Гяндже проходит 76-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ.

Как сообщает западное бюро Report, члены Совета вначале посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили к нему цветы.

Затем гости побывали в квартале, подвергшемся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Отечественной войны. В дань уважения к памяти погибших мирных жителей, гости возложили цветы к руинам разрушенных домов.

Отметим, что заседание проходит в Центре Гейдара Алиева.

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