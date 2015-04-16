В ГУАМ обсудили вопросы кибербезопасности

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ 14-15 апреля в секретариате ГУАМ под председательством украинской стороны состоялось 2-е заседание Рабочей группы по кибербезопасности. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на заседании приняли участие делегации всех государств-членов организации.

Участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся проблем кибербезопасности, в том числе, вопросы национального законодательства, оперативной ситуации и обмена информацией в этой сфере. На заседании был представлен проект Меморандума о взаимопонимании, подготовленный украинской стороной.

Следующее заседание Рабочей группы будет проведено в октябре 2015 года в Киеве.