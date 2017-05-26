В городе Западный Голливуд в США 28 мая объявлен "Национальным днем Азербайджана"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В США в городе Западный Голливуд штата Калифорния 28 мая объявлен "Национальным днем Азербайджана".

Об этом сообщили Report в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Как сообщается, в связи с этим мэром города Джоном Хейлманом и членами Городского Совета единогласно принята соответствующая декларация.

В декларации, направленной в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, говорится, что Азербайджан, объявив независимость 28 мая 1918 года, основал демократическую республику (АДР) и стал первой светской парламентской республикой в исламском мире. Также было отмечено, что эта республика была признана со стороны США и других демократических государств.

В документе отмечается, что в период АДР всем гражданам независимо от вероисповедания, пола, расы и этнической принадлежности было предоставлено право голоса. Было доведено до внимания, что в Азербайджане право голоса женщинам было предоставлено на год раньше, чем в США.

Было отмечено, что за прошедший период восстановления независимости Азербайджан укрепил свой суверенитет и независимость и превратился в сильного союзника и стратегического партнера США в имеющем важное значение Каспийском регионе.

Также было отмечено, что миллионы азербайджанцев, живущих в США и в различных уголках мира, отмечают 28 мая как Национальный день.

В заключении декларации подчеркивается, что 28 мая объявлен в городе Западный Голливуд "Национальным днем Азербайджана" и все жители города приглашены отметить этот праздник.

Отметим, что и в городах Санта-Моника и Торренс штата Калифорнии 28 мая объявлен "Национальным днем Азербайджана". Также, в Генеральное консульство соответствующие поздравительные письма направили Совет наблюдателей округа Лос-Анджелес, оценщик округа Лос-Анджелес и сенатор Калифорнии Бен Аллен.