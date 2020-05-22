В американском городе Торренс 28 мая объявлен "Национальным днем Азербайджана"

В городе Торренс (Torrance) в штате Калифорния США 28 мая объявлен "Национальным днем Азербайджана". Соответствующая декларация была подписана мэром города Патриком Дж. Фьюри.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана Лос-Анджелесе.

В декларации, направленной в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, отмечается, что первая светская и демократическая парламентская республика, созданная 28 мая 1991 года азербайджанским народом, была признана другими демократическими государствами, в том числе США.

В документе также отмечается, что Азербайджан предоставил всем людям право голоса независимо от расы, пола, этнической принадлежности и религии, стал первой мусульманской страной, которая предоставила женщинам равное с мужчинами право голосования.

В декларации подчеркивается, что после восстановления независимости в 1991 году США были одной из первых стран, которые признали Азербайджанскую Республику и установили с ней дипломатические отношения. В декларации отмечено, что с момента восстановления независимости Азербайджана суверенитет и независимость страны еще более укрепились, превратив государство в самое быстро развивающееся и передовое государство, и ныне Азербайджан обладает наиболее крупной экономикой региона и является самым большим торговым партнером США на Южном Кавказе.

В документе также отмечается, что ежегодно миллионы азербайджанцев по всему миру, в том числе в США и городе Феникс, отмечают 28 мая как "Национальный день Азербайджана". Они вспоминают вклад своих предков в распространение демократии в близлежащих регионах, в частности, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, а также отмечают значительные достижения, достигнутые Азербайджаном как свободным и независимым государством.

В завершении декларации отмечается, что 28 мая в городе Торренс "Национальным днем Азербайджана" и призвала жителей города отметить этот праздник и успехи Азербайджана.