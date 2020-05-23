В Майами-Дейд 28 мая объявлен Днём Азербайджанской Республики

Мэр города Майами-Дейд штата Флорида, США, Карлос Хименез подписал декларацию об объявлении 28 мая 2020 года Днём Азербайджанской Республики.

Как сообщили спецкору Report в посольстве Азербайджана в Вашингтоне, мэр города, подчеркнув активное участие азербайджанцев, проживающих во Флориде, в культурной жизни штата, отметил их вклад в поощрение мультикультурализма, обеспечение мира и благополучия в регионе.

К.Хименез сообщил, что впервые город Майами-Дейд прилагает усилия по признанию вклада в мультикультурное разнообразие отдельных лиц и организаций.

Мэр города сообщил, что свыше 46 млн азербайджанцев мира за последние 100 лет отмечают 28 мая как День Азербайджанской Республики, а также подчеркнул роль Азербайджано-американской культурной ассоциации, созданной 26 октября 2006 года для пропаганды этой этнической общины.

В документе отмечается, что Азербайджанская Республика является одним из первых государств, обеспечившем универсальное избирательное право, признанных другими демократическими государствами, включая США.

Сообщается, что это событие является прекрасной возможностью для развития отношений между США и Азербайджанской Республикой на примере округа Майами-Дейд.

Мэр Карлос Хименез призвал жителей города Майами-Дейд 28 мая 2020 года в День Азербайджанской Республики присоединиться к празднику и вместе отметить достижения и успехи азербайджанского народа.

Вусала Аббасова