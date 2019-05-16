В американском городе Альбукерке 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана

В городе Альбукерке американского штата Нью-Мексико 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующую декларацию подписал мэр города Тимоти М.Келлер (Timothy M. Keller).

В декларации, направленной в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, говорится, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих государствах мира, предоставила женщинам избирательное право. Кроме того, в документе отмечается, что в тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира.

В декларации отмечается, что в 1991 году после восстановления независимости Азербайджана США одними из первых признали независимость нашей страны и наладили с ней дипломатические отношения.

В заключение 28 мая объявлен в Альбукерке Национальным Днем Азербайджана.