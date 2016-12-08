В Гамбурге проходит ежегодное заседание СМИД ОБСЕ

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Гамбурге начало свою работу 23-е по счету ежегодное заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.

Как сообщает Report, на заседании принимают участие 50 глав МИД, включая главу азербайджанской дипломатии Эльмара Мамедъярова.

На заседании будет рассмотрена деятельность Германии в качестве председателя ОБСЕ в 2016 году.

Министры также рассмотрят вопросы урегулирования существующих конфликтов на пространстве ОБСЕ, укрепление возможностей ОБСЕ в вопросах управления кризисами, контроля за поставками оружия, ответа на современные вызовы.

Также на заседании будут озвучены приоритеты Австрии в качестве будущего председателя ОБСЕ в 2017 году.