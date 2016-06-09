​В Габале пройдет заседание совета по спорту стран СНГ

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Заседание Совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников СНГ пройдет 9-10 июня в азербайджанской Габале, сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ.

Его участники обсудят вопросы реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в Азербайджане и других странах СНГ. В ходе заседания стороны будут обсуждать планы по реализации стратегии развития физической культуры и спорта, а также программы поддержки и развития национальных видов спорта в государствах-участниках СНГ на период до 2020 года, а также мероприятия по празднованию 25-летия СНГ.