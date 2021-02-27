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В Гааге установили памятник жертвам Ходжалы

В Гааге установили памятник жертвам Ходжалы 26 февраля в городе Гаага Королевства Нидерландов состоялось открытие нового памятника, воздвигнутого в память о жертвах Ходжалинского геноцида
Внешняя политика
27 февраля 2021 г. 21:55
В Гааге установили памятник жертвам Ходжалы

26 февраля в городе Гаага Королевства Нидерландов состоялось открытие нового памятника, воздвигнутого в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в церемонии, организованной Голландско-азербайджанским тюркским обществом культуры, приняли участие посол Азербайджана в Нидерландах Фикрет Ахундов, посол Турции Шабан Дишли, депутат парламента Нидерландов Сельджук Озтюрк, руководители различных диаспорских организаций в Европе, граждане Азербайджана и Турции.

Минутой молчания была почтена память жертв геноцида, возложены венки и цветы к памятнику.

Послы Азербайджана и Турции, председатель Голландско-азербайджанского тюркского общества культуры Ильхан Ашгын, директор гаагского кладбища Линда Янсен, председатель Объединения азербайджанских женщин Голландии "Родина" Маиса Агамирзоева и другие, выступив, поделились своими мнениями о Ходжалинской трагедии. Они отметили, что учиненная армянскими палачами Ходжалинская резня является трагедией всего человечества, ее ужасы никогда не будут забыты, подчеркнули важность официального признания этого геноцида странами мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHaaqa şəhərində Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə abidə ucaldıldı

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