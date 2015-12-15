В Эр-Рияде проходит 4-е заседание межправкомиссии Саудовская Аравия - Азербайджан

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит 4-е заседание межправительственной комиссии Саудовская Аравия - Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Саудовской Аравии в Азербайджане, на заседании будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи.

Отметим, что сопредседателем межправкомиссии от Азербайджана является министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев.