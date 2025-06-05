В Душанбе представлен опыт Азербайджана в статистическом производстве

17:27

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) провел в Душанбе заседание по "Совершенствованию информационного обеспечения деятельности национальных статистических служб государств-участников СНГ".

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики (ГКС), с азербайджанской стороны в мероприятии приняли участие заместитель председателя ГКС Юсиф Юсифов и руководитель отдела информационных технологий Чимназ Алиева.

Для участников встречи состоялась презентация на тему "Информационные технологии в статистическом производстве и электронные статистические услуги для пользователей: опыт Азербайджана", в которой была предоставлена подробная информация о технологических инновациях, внедренных в стране в последние годы в области сбора, обработки и распространения данных.

Отмечалось, что в настоящее время в Азербайджане все официальные статистические отчеты представляются в форме электронных документов в онлайн-режиме, данные автоматически проверяются, обрабатываются и готовятся статистические бюллетени.