О нас

В Душанбе представлен опыт Азербайджана в статистическом производстве

В Душанбе представлен опыт Азербайджана в статистическом производстве 17:27
Внешняя политика
5 июня 2025 г. 17:54
В Душанбе представлен опыт Азербайджана в статистическом производстве

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) провел в Душанбе заседание по "Совершенствованию информационного обеспечения деятельности национальных статистических служб государств-участников СНГ".

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики (ГКС), с азербайджанской стороны в мероприятии приняли участие заместитель председателя ГКС Юсиф Юсифов и руководитель отдела информационных технологий Чимназ Алиева.

Для участников встречи состоялась презентация на тему "Информационные технологии в статистическом производстве и электронные статистические услуги для пользователей: опыт Азербайджана", в которой была предоставлена подробная информация о технологических инновациях, внедренных в стране в последние годы в области сбора, обработки и распространения данных.

Отмечалось, что в настоящее время в Азербайджане все официальные статистические отчеты представляются в форме электронных документов в онлайн-режиме, данные автоматически проверяются, обрабатываются и готовятся статистические бюллетени.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Düşənbədə statistik istehsalda Azərbaycan təcrübəsi təqdim edilib

Другие новости из категории

Азербайджан в очередной раз избран членом Исполнительного совета ЮНВТО
Азербайджан в очередной раз избран членом Исполнительного совета ЮНВТО
5 июня 2025 г. 19:19
Азербайджан и Китай обсудили расширение экономического сотрудничества
Азербайджан и Китай обсудили расширение экономического сотрудничества
5 июня 2025 г. 19:03
Посол: Мины - главное препятствие для возвращения переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур
Посол: Мины - главное препятствие для возвращения переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур
5 июня 2025 г. 17:53
Яцек Протасевич: Привлечение к ответственности Варданяна означает восстановление авторитета международного права
Яцек Протасевич: Привлечение к ответственности Варданяна означает восстановление авторитета международного права
5 июня 2025 г. 16:55
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве с Пакистаном
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве с Пакистаном
5 июня 2025 г. 15:41
В Румынии отметили День независимости Азербайджана
ФотоВ Румынии отметили День независимости Азербайджана
5 июня 2025 г. 15:19
Президент утвердил Оргкомитет WUF13
Президент утвердил Оргкомитет WUF13
5 июня 2025 г. 15:18
МИД Азербайджана поздравил Данию с национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Данию с национальным праздником
5 июня 2025 г. 12:47
Али Асадов: Утвержден план мероприятий Лачын - культурная столица СНГ в 2025 году
ФотоАли Асадов: Утвержден план мероприятий "Лачын - культурная столица СНГ в 2025 году"
5 июня 2025 г. 12:20
Советник президента ТРСК: Азербайджан - одна из наиболее преданных борьбе с исламофобией стран
Советник президента ТРСК: Азербайджан - одна из наиболее преданных борьбе с исламофобией стран
5 июня 2025 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi