В Днепре откроется парк Азербайджан и культурный центр

Бакуı. 21 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев встретился с руководителем городской администрации Днепра Борисом Филатовым.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Украине, в ходе встречи посол отметил, что известная азербайджанская компания готовится вложить инвестиции в крупные проекты в городе Днепр.

А.Худиев сообщил, что для реализации экономических, социальных проектов между региональными городами Азербайджана и города Днепр нужно вести общую работу. Двери Азербайджана открыты для украинских инвесторов.

Борис Филатов отметил, что проживающие в Днепре азербайджанцы активны в общественных, политических, экономических проектах в городе, отметил, что руководство администрации готово поддерживать инвестиции в азербайджанские проекты.

Мэр Днепра также пригласил азербайджанские компании участвовать в восстановлении построенной в 1905 года старинной тюркской мечети.

“Кроме того, мы можем оказать поддержку в создании в центре Днепра парка Азербайджан и установке памятника известной в стране личности, открыть культурный центр Азербайджана», - добавил он.

Посол сказал, что предложения будут рассмотрены и оказано содействие в реализации проектов.