В дипмиссиях Ирана в Азербайджане будут открыты избирательные участки

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В посольстве Ирана в Азербайджане, а также в генконсульстве этой страны в Нахчыване будут открыты участки для голосования в связи с предстоящими 19 мая в Иране президентскими выборами.

Как сообщили Report в посольстве Ирана, избирательный участок будет открыт в 8 часов утра и закроется в 6 часов вечера, однако время голосования может быть продлено в случае необходимости.

В посольстве отметили, что в настоящее время в Баку проживают более 1000 граждан Ирана. Кроме того, в середине мая в связи с Играми исламской солидарности в Баку ожидается прибытие в Азербайджан до 300 иранских спортсменов и большого количества иранских туристов, которые также смогут проголосовать на избирательных участках в дипмиссиях этой страны в Азербайджане.

Напомним, для участия на президентских выборах в Иране допущены 6 кандидатов, включая нынешнего президента Хасана Рухани.