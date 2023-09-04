В Будапеште состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".
Главы МИД Азербайджана и Венгрии Джейхун Байрамов и Петер Сиярто провели встречу в расширенном составе.
На встрече обсуждено двухстороннее стратегическое партнерство, вопросы, представляющие взаимный интерес, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
По итогам первого заседания Азербайджано-венгерского стратегического диалога был подписан протокол.
Далее главы МИД Азербайджана и Венгрии провели брифинг для прессы.
16:37
В столице Венгрии Будапеште проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Венгрии Джейхуна Байрамова и Петера Сиярто.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".
В ходе встречи стороны обсудят развитие двухстороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Венгрию. В рамках визита запланировано проведение первого заседания азербайджано-венгерского стратегического диалога, а также выступление Д. Байрамова на конференции руководителей дипломатических представительств Венгрии.
Happening now: Tête-à-tête meeting has started between the Minister of Foreign Affairs of the Republic of @Bayramov_Jeyhun and the Minister of Foreign Affairs and Trade of Péter Szijjártó. pic.twitter.com/M4QhMb2Too