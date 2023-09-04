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Состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога

Состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога В столице Венгрии, в городе Будапешт глава МИД Азербайджана встретился с главой МИЛ Венгрии Петер Сиярто.
Внешняя политика
4 сентября 2023 г. 16:50
Состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога

В Будапеште состоялось первое заседание Азербайджано-венгерского стратегического диалога.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

Главы МИД Азербайджана и Венгрии Джейхун Байрамов и Петер Сиярто провели встречу в расширенном составе.

На встрече обсуждено двухстороннее стратегическое партнерство, вопросы, представляющие взаимный интерес, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

По итогам первого заседания Азербайджано-венгерского стратегического диалога был подписан протокол.

Далее главы МИД Азербайджана и Венгрии провели брифинг для прессы.

16:37

В столице Венгрии Будапеште проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Венгрии Джейхуна Байрамова и Петера Сиярто.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

В ходе встречи стороны обсудят развитие двухстороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Венгрию. В рамках визита запланировано проведение первого заседания азербайджано-венгерского стратегического диалога, а также выступление Д. Байрамова на конференции руководителей дипломатических представительств Венгрии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Macarıstan Strateji Dialoqunun Birinci iclası keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Hungarian FMs meet in Budapest

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