    В Бишкеке состоится встреча глав правительств стран ОТГ

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 13:00
    В Бишкеке 18 сентября пройдет встреча глав правительств и вице-президента государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.

    В мероприятии примут участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

    Стороны обсудят ключевые направления взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, цифровизации, энергетике и сельском хозяйстве. Также будут рассмотрены меры по совершенствованию механизмов деятельности ОТГ для дальнейшего укрепления сотрудничества.

    ОТГ Бишкек премьер-министр
