    В Берлине прошло мероприятие по случаю Дня памяти Азербайджана

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 12:43
    В Берлине прошло мероприятие по случаю Дня памяти Азербайджана

    Посольство Азербайджана в Германии провело мероприятие в Азербайджанском культурном центре в Берлине в связи с 27 сентября - Днем памяти.

    Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии, проведенном 25 сентября, приняли участие иностранные дипломаты, деятели науки и культуры, члены азербайджанской, турецкой и других общин, проживающих в Германии, а также представители медиа.

    Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев подчеркнул, что 27 сентября - День памяти занимает особое место в современной истории азербайджанского народа. Было отмечено, что именно благодаря героизму шехидов Азербайджан положил конец многолетней оккупации, восстановив историческую справедливость и международное право.

    После выступлений был показан снятый Бакинским медиа-центром фильм "Шуша, ты свободна!", повествующий о героизме азербайджанской армии в Отечественной войне.

    В завершение в память о шехидах был дан эхсан.

    Лента новостей