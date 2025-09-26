В Берлине прошло мероприятие по случаю Дня памяти Азербайджана

Посольство Азербайджана в Германии провело мероприятие в Азербайджанском культурном центре в Берлине в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии, проведенном 25 сентября, приняли участие иностранные дипломаты, деятели науки и культуры, члены азербайджанской, турецкой и других общин, проживающих в Германии, а также представители медиа.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев подчеркнул, что 27 сентября - День памяти занимает особое место в современной истории азербайджанского народа. Было отмечено, что именно благодаря героизму шехидов Азербайджан положил конец многолетней оккупации, восстановив историческую справедливость и международное право.

После выступлений был показан снятый Бакинским медиа-центром фильм "Шуша, ты свободна!", повествующий о героизме азербайджанской армии в Отечественной войне.

В завершение в память о шехидах был дан эхсан.